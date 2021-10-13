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Otomotiv sektöründe en çok sorun yaşanan konular açıklandı - Son Dakika

Otomotiv sektöründe en çok sorun yaşanan konular açıklandı

13.10.2021 10:10
Otomotiv sektöründe en çok sorun yaşanan konular açıklandı

Otomobil sektörüyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021'in ilk 8 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi.

Otomobil sektörüyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2021'in ilk 8 ayında en çok sorun yaşanan konuları derledi. Otomobillerde yaşanan bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu olurken, benzin istasyonlarında yer alan marketlerin pahalılığı yine can sıktı. Rapora göre sektörle ilgili toplam 27 bin 604 şikayet geldi.

Şikayetvar, otomobil sektörüyle ilgili 2021'in ilk 8 ayını değerlendiren raporunu paylaştı. Verilere göre belirtilen zaman diliminde otomobil sektör alışverişiyle ilgili karar vermek için Şikayetvar'da 6 milyon 508 bin 305 ziyaret gerçekleşti. 2020'nin ilk 8 ayında Şikayetvar üzerinden 3 bin 824 şikayet çözüme kavuşturulurken, 2021'in aynı döneminde yüzde 18'lik artışla bu sayı 4 bin 672'ye yükseldi.

EN ÇOK ZİYARET ARAÇ MARKALARINA GELDİ

Verilere göre 2021'in ilk 8 ayında otomobil sektöründe en çok araştırılan kategori 3 milyon 635 bin 512 ziyaret sayısıyla otomotiv araç markaları kategorisi oldu ve bu rakam otomotiv sektörü aramalarının yüzde 55.8'ini oluşturdu. Motosiklet, ATV'lerle ilgili aramalar 580 bin 144 ziyaretçi sayısıyla ikinci sırada yer alırken, bu kategoriyi oto kiralama ve filo hizmetleri aramaları izledi (345 bin 612).

TOPLAM 27 BİN 207 ŞİKAYET GELDİ

Verilere göre bu sektörle ilgili 2021'in ilk 8 ayında toplam 27 bin 507 şikayet geldi. 9 bin 432 şikayet sayısıyla otomobil markaları en çok şikayet edilen kategori oldu. Onu otomobil kiralama ve filo hizmetleri, akaryakıt markaları, otomotiv showroom plaza servisleri ve araç muayene istasyonları izledi.

ARAÇLARDA EN ÇOK BAĞLANTI SORUNLARI DİLE GETİRİLDİ

Platform, araçlarla ilgili tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuları da derledi. Verilere göre otomobillerdeki bağlantı sorunları en çok karşılaşılan konu oldu. Araçlarda kullanılan malzemelerin kalitesizliği en çok dile getirilen ikinci sorun olurken, motor, fren, akü gibi parçalarda yaşanan teknik sorunlar sektörle ilgili tüketicilerin bildirdiği sıkıntılar arasında yer aldı.. Araçların güvenlik sistemlerindeki problemler ve sıfır araçlarda boyalı parçaların bulunması bu dönemde en çok şikayet edilen konular oldu.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAKİ MARKETLER CEP YAKIYOR

Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili tüketicilerin en çok sorun yaşadığı konular incelendiğinde ilk sırada istasyonlardaki market fiyatlarının yüksek olması geldi. Özellikle pandemi döneminde herkesin en çok dikkat ettiği konulardan biri olan hijyen bu alanda da ortaya çıktı. Tüketiciler akaryakıt istasyonlarında yer alan tuvaletlerin temiz olmadığını dile getirerek Şikayetvar üzerinden sorunlarını aktardı. Kampanyalı kartla yapılan alımlarda kampanya şartlarına uyulmaması, personel bilgisizliğinden dolayı yanlış yakıt konulması, düşük kaliteli yakıt satışı ve araca verilen zarar akaryakıt istasyonlarıyla ilgili öne çıkan diğer şikayet konuları oldu.

"VERİLEN RANDEVULARA UYULMUYOR"

Otomotiv, showroom, servis ile ilgili şikayetlerse şöyle sıralandı:

"Verilen randevuya uyulmaması ve telefonda verilen bilgiyle yüz yüze verilen bilginin tutarsız olması, servislerde kullanılan malzemelerin kalitesiz ya da yan sanayi olması, araç satışında personellerin aracın ücreti, modeli, özelliği hakkında eksik ve yanlış bilgi vermeleri, garantisi olan araç arızalarının karşılanmayıp, garanti kapsamı dışına alınması ve ikame araç temininde büyük sıkıntılar yaşatmaları.

"TEMİZLENMEYEN YOSUN YÜZÜNDEN KAFAM YARILDI"

Otomotiv sektörüyle ilgili Şikayetvar'a gelen en ilginç şikayetlerden bazıları ise şöyle:

"WC'de kullandığım peçete için 15 TL para verdim: Yakıt için gittiğim benzin istasyonunun WC'sini kullanmaya geldiğimde peçete çok kullanıyorsun bir tane kullan yeter deyip beni azarladı parasını istedi. WC'de kullandığım peçete için 15 TL para verdim. Sadece elimi yıkadım başka da bir şey yapmadım. Bunu yapan benzin istasyonu pandemi döneminde yaptığı hareketten dolayı müşteri kaybetti.

"Sıfır kilometre aracın ön çamurluğu ve tampon boyalı çıktı:  Sıfır kilometre teslim aldığım arabamı garanti olsun diye 30 dakika içinde ekspertize soktum. Eksper raporunda ön çamurluğu ve tampon boyalı çıktı. Bayiye gittiğimde yetkili kişiler tarafından kontrolü yapıldı. Tarafıma söylenen şey bazen böyle durumların olduğu… Olayı normalleştirmeye çalıştılar. Dosya açılıp araştırılacağı söylendi. Değişim talep ettiğimde ÖTV muafiyetli aldığım için bunu yapamayacaklarını ve ÖTV muafiyetimin yanacağını 5 yıl kullanamayacağımı söylediler. Araştırdığımda bu ÖTV muafiyet hakkımı geri alabileceğim bilgisine ulaştım. Yapmak istedikleri sadece göz korkutmaktı özürleri kabahatlerinden büyük gerçekten. Bayiye güvenip o km araçta alamayacak mıyız?

"Temizlenmeyen yosun yüzünden kafam yarıldı: Samsun çevre yolunda benzin istasyonuna gidip yakıt aldım. Aracımı yıkatmak için yıkama bölümüne aldım, aşağı indim ve yerler hep yosun tutmuş. Ayağım kaydı yere düştüm ve kafam yarıldı ve hiçbir personel gelmedi, yardım eden de olmadı. Hastaneye gittim. Kafama 7 tane dikiş atıldı. İstasyon müdürünü aradık "Yapacak bir şey yok" dedi. Ne arayıp ne de sordular. Gerekli işlemleri yapacağım.

"Sağa-sola çeken arabam için, 'Normal, düz yol bulmak neredeyse imkansız' dendi:  Sıfır kilometre aldığım aracımda sağa sola çekmeler olduğunu fark ettim. 2 farklı servise götürmeme ve bütün rot balans ayarlarının yapılmasına rağmen sorun çözülmedi. Fabrikasyon hata olduğunu belirttiğimdeyse kabul etmediler. Fabrikadan gelen cevap ise bir o kadar komik. "Arabanın sağa sola çekmesi normal, düz yol bulmak neredeyse imkansız" denildi. Bunun üzerine mahkemeden bilirkişi talep ettim. Bilirkişi de sorunu teyit etti. Buna rağmen marka araçta sorun olduğunu bir türlü kabul etmiyor. Sattıkları malın arkasında durmuyorlar!"


Akaryakıt, Otomobil, Tragger, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomotiv sektöründe en çok sorun yaşanan konular açıklandı - Son Dakika


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