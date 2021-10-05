İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Yalova kesiminde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolda Suat Demir yönetimindeki 34 EJH 674 plakalı otomobil ile Sezgin Öztuğ'un kullandığı 15 ABE 842 plakalı tır çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Suat Demir ile aynı araçta bulunan Nadiriye ve Harun Demir yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Yalova'da tırla çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika