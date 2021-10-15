Oyuncu Alparslan Özmol'un babası Bursa'da toprağa verildi - Son Dakika

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle özel bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Coşkun Özmol yaşamını yitirdi.

Bursa 'da, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan oyuncu Alparslan Özmol'un babası Gemlik ilçesinde defnedildi.

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