Oyuncu Emre Karayel'in THY uçağında korku dolu anları - Son Dakika

Oyuncu Emre Karayel'in THY uçağında korku dolu anları

Adana - İstanbul seferini yapan THY uçağına yıldırım çarptı

İSTANBUL - Türk Hava Yolları'nın Adana-İstanbul seferini yapan uçağına yıldırım çarptı. Uçağın yolcularından oyuncu Emre Karayel yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Uçakta patlama oldu. Yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan. Çok korktuk" ifadelerini kullandı.

THY'nin dün Adana -İstanbul seferini yapan 2473 sefer sayılı uçağında korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, TC-LOC kuyruk tescilli Airbus A333 sefer sayılı uçak İstanbul Havalimanı seferini yapmak üzere saat 12.49'da Adana Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Uçağa kalkışından kısa bir süre sonra Adana Hava Sahası üzerinde yıldırım isabet etti. Olay nedeniyle bazı yolcular panik yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Uçak saat 14.18'de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz biri şekilde tamamladı.

Uçağın yolcularından oyuncu Emre Karayel yaşadığı korkuyu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel, "Büyük kaza atlattık Adana'dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve yıldırım çarptı anonsu yaptı kaptan ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim çok korktuk. Geçmiş oldu" ifadelerini kullandı.