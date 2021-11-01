Özalp ilçesinde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Özalp ilçesinde erkek cesedi bulundu

Van'ın Özalp ilçesinde güvenlik amaçlı oluşturulan ve içi yağışlardan dolayı suyla dolan hendekte erkek cesedi bulundu.

Van'ın Özalp ilçesinde güvenlik amaçlı oluşturulan ve içi yağışlardan dolayı suyla dolan hendekte erkek cesedi bulundu. Özalp ilçesinin Aşağı Turgalı Mahallesinin İran sınırında devriye görevi yapan askerler, güvenlik amaçlı oluşturulan ve yağışlardan dolayı içi su dolan hendekte erkek cesedi buldu. Sınırı geçmeye çalışırken düştüğü tahmin edilen kişinin cesedi, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldıran şahsın kimlik ve uyruğunun tespiti için çalışma başlatıldı. - VAN

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