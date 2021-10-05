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Özbek ve Türkmen liderler Afgan halkına yardıma devam edeceklerini belirtti - Son Dakika

Özbek ve Türkmen liderler Afgan halkına yardıma devam edeceklerini belirtti

05.10.2021 16:39
Özbek ve Türkmen liderler Afgan halkına yardıma devam edeceklerini belirtti, System.String[]

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Afgan halkına yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov, Afgan halkına yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi.

Görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbek ve Türkmen liderler, Afganistan'da yaşanan gelişmelere değindi.

Mirziyoyev, "Bölgenin güvenliği ve sürdürülebilirliği büyük ölçüde Afganistan'daki durumun gelişmesine bağlı. Ülkelerimiz, bu ülkede uzun vadeli barış ve kalkınmanın sağlanması için Afganistan halkına her yönden yardım sağlamaya devam etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Afganistan'ın da bağlantılı olduğu uluslararası projelerin devam ettirilmesi için bu ülkeyle müzakerelere devam etmeyi planladıklarını kaydetti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov da hem ülkesinin hem de Özbekistan'ın Afganistan sorununa yaklaşımlarının benzer olduğunu belirterek "Türkmenistan ve Özbekistan arasında Afganistan'a yönelik etkileşim, bu ülkedeki siyasi durumu normalleştirmeye, sosyal alanı yeniden kurmaya, ülkeyi bölgesel ve dünya ekonomik ilişkiler sistemine geniş çapta dahil etmeye büyük faydalar sağlayabilir." diye konuştu.

Berdimuhammedov'un Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında farklı alanlarda 23 anlaşma imzalandı.

cumhurbaşkanı, Türkmenistan, Özbekistan, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbek ve Türkmen liderler Afgan halkına yardıma devam edeceklerini belirtti - Son Dakika


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