Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov, Taliban yönetiminin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Hanefi ile görüştü - Son Dakika

Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Taliban'ın Afganistan'da kurduğu geçici hükümetin "Başbakan Yardımcısı Vekili" Abdulselam Hanefi ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Afganistan ile sınırında bulunan Tirmiz şehrinde düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ticari-ekonomik iş birliği, uluslararası yük taşımacılığı ve transit konuları ile sınır güvenliği meseleleri ele alındı.

Görüşmede altyapı projelerinin hayata geçirilmesi, özellikle Surhan-Puli Humri enerji nakil hattı ile Termez-Mezar-i Şerif-Kabul-Peşaver demir yolu inşaatı konuları detaylı olarak masaya yatırıldı.

Görüşmede Afgan heyeti, verimli müzakereler ve misafirperverlik için Özbek tarafına teşekkür etti.

Görüşmede taraflar, müzakere edilen konularda mutabık kaldı.