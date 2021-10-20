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Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için "erken oy kullanma" süreci sona erdi - Son Dakika

Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için "erken oy kullanma" süreci sona erdi

20.10.2021 18:46
Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için

Özbekistan'da, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için "erken oy kullanma" süreci sona erdi.

Özbekistan'da, 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için "erken oy kullanma" süreci sona erdi.

Merkez Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, pazar günü yapılacak seçim için 14 Ekim'de başlayan "erken oy kullanma" sürecinin, bugün yerel saatle 19.00'da sona erdiği kaydedildi.

"Erken oy kullanma" sürecinde 203 binden fazla seçmenin oy kullandığı belirtilen açıklamada, bu süreçte sandıkların her gün 09.00-19.00 saatlerinde açık tutulduğu ve seçim ihlaline ilişkin herhangi bir şikayetin olmadığı vurgulandı.

Özbekistan seçim yasasına göre, seçim gününde, kayıtlı oldukları bölgede bulunamayacak seçmenler, seçime 10 gün kala başlayıp dört gün önce sona eren "erken oy kullanma" imkanından, seçim merkezlerine sunacakları gerekçeli dilekçelerle yararlanabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ülke genelinde 10 bin 760 seçim sandığının kurulduğu Özbekistan'da, toplam 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen bulunurken, yurt dışındaki Özbek vatandaşları da büyükelçiliklerde kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek.

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği Özbekistan'da, 24 Ekim'de yapılacak seçimlerde, Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden de Bahrom Abduhalimov yarışacak.

Seçimi, 50'den fazla ülke ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun da aralarında bulunduğu kuruluşlardan binin üzerinde uluslararası gözlemci takip edecek. Seçimler sırasında ayrıca bin 700'den fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yapacak.

Cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, seçimde, Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan Özbekistan vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.???????

Togo Cumhuriyeti, Özbekistan, 24 Ekim, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için 'erken oy kullanma' süreci sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri için "erken oy kullanma" süreci sona erdi - Son Dakika
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