Özbekistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanılıyor - Son Dakika

Özbekistan'da 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Karabük'te kurulan sandıkta oy kullanılmaya başlandı.

Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 24 Ekim'de Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğunda kurulacak sandıklara gidemeyecekler için erken oy kullanma süreci uygulanıyor.

Seçmenler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ekoloji Partisi, Halk Demokrat Partisi, Liberal Demokrat Partisi, Milli Şahlanış Demokrat Partisi ve Adalet Sosyal Demokrat Partisi'nin adayları için oy kullanıyor.

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Özbekistanlı öğrencilerin temsilcisi Dilbek Kurbanov, AA muhabirine, ülkelerinde 24 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde oylarını kullandıklarını belirterek, sonuçların ülkesine hayırlı olması temennisinde bulundu.

Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Saidbek Boltabayev de cumhurbaşkanlığı seçimleri için öğrencilerin ve akademisyenlerin oy kullandığını söyledi.

Seçimler için 300'e yakın kişinin oy kullanacağını aktaran Boltabayev, üniversitedeki akademisyenlerin ailelerinin de oy kullanacağını kaydetti.

Karabük Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ulugbek Yuldashev de yeni seçilecek cumhurbaşkanının ülkelerine hayırlı olmasını diledi.

Seçimler için oy kullanan Karabük ve Kastamonu üniversitelerindeki akademisyen ve öğrencilere, Özbek pilavı ikram edildi.