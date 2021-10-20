Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Nuriddin Haliknazarov oldu - Son Dakika

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ve Başmüftülüğüne Nuriddin Haliknazarov seçildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Osmanhan Alimov'un yerine Ulemalar Kurulu kararıyla Taşkent Müftüsü Nuriddin Haliknazarov, Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü görevine seçildi.

Osmanhan Alimov, 15 Ağustos'ta Rusya'nın başkenti Moskova'daki hastanede Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü sırada 72 yaşında vefat etmişti.

Buhara'daki Mir Arab Medresesi, Taşkent İslam Enstitüsü ve Fergana Devlet Üniversitesinden mezun, 1968 doğumlu Haliknazarov, 2019'dan bu yana Taşkent Müftüsü görevini yürütüyordu.???????