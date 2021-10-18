ÖZDEMİR BAYRAKTAR İÇİN BAYKAR FABRİKASINDA TÖREN VE TAZİYE ZİYARETLERİ - Son Dakika

İSTANBUL'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden Özdemir Bayraktar için Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasında tören düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.

Özdemir Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi. Taziyeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere belediye başkanları, siyasiler ve akrabaları katıldı. Özdemir Bayraktar için Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'nde taziye ziyaretleri devam ediyor.