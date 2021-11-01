Özdere Yolları Yenileniyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Menderes Belediyesi ile birlikte ilçede gerçekleştirdiği yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile belirlenen yollar asfaltla buluşuyor. Uygulama kapsamında Özdere Orta Mahalle'de Kamil Eser Caddesi ve 1032 sokakta asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sürecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne destekleri için teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, " İlçe genelinde kendi ekiplerimizle gerçekleştirdiğimiz yol yapım çalışmalarımızın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte de yol yapım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ortak sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında Özdere Orta Mahalle'de Kamil Eser Caddesi ve 1032 sokağı asfaltla buluşturduk. İlçemizin tüm noktalarında çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.