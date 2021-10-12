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ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR - Son Dakika

ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR

12.10.2021 08:44

GAZİANTEP'te 25 yıldır gramofon ve plakçalar tamirciliği yapan Zeynel Toparlı (53), asırlık cihazların tamir ve tasarımlarını yaparak onları ilk günkü haline getiriyor.

GAZİANTEP'te 25 yıldır gramofon ve plakçalar tamirciliği yapan Zeynel Toparlı (53), asırlık cihazların tamir ve tasarımlarını yaparak onları ilk günkü haline getiriyor.

Kent merkezindeki tarihi Yeni Han içerisinde bulunan 12 metrekarelik dükkanında çalışan Zeynel Toparlı, 25 yıldır bozuk olan gramofon ve plakçalarları tamir ediyor. Toparlı, tamir ettiği asırlık gramofonları ilk günkü seslerine kavuştururken, ahşap dış yüzeyi eskimiş gramofon ve plakçalarlara tasarım yaparak yeniden şekil veriyor. Baba mesleği olan marangozluğu farklı bir alanda kullanmak için gramofon tasarımına yönelen Zeynel Toparlı, 25 yıl önce verdiği kararla gramofon ve plakçalarları tamir etmeye başladı. Çırak bulamadığı için mesleğini öğretemediğini söyleyen Toparlı, teknolojik gelişmelerin nostaljik eserlere olan ilgiyi azaltmasından şikayet etti.

Toparlı, kendisine atıl olarak getirilen gramofon ve plakçalarları emek vererek yeniden kullanıma sunduğunu söyledi. Sanatının asıl isminin retro olarak bilindiğini ve eskitilmiş yeni anlamında bir meslek icra ettiğini söyleyen Ziynel Toparlı, "Yıllardır antika tamiratı yapıyorum. Gramofonların tamiratlarını yapıyorum. Gramofonları ve plakçalarları alıyoruz ve genel olarak aldığımız bu ürünler atıl durumda oluyor. Onların gerek mobilya ve dış görünümlerini yeniliyoruz gerekse de teknik bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Buraya atıl olarak gelen bir gramofon, plakçalar buradan nostaljik bir eser olarak çıkıyor" diye konuştu.

Toparlı, tamiratını ve tasarımını yaptığı ürünlerin çoğunlukla 1940 ve 1960 yıllarında üretildiğini ifade ederek, "Bu cihazları bizlere gramofon ve plakçalar tutkunları getiriyor. Biz bu cihazları gerek görünüm olarak gerekse donanım olarak yenileyip müşterilerimize teslim ediyoruz. 25 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçimimi de bu meslekten sağlıyorum. Gramofona, plakçalara, eski radyolara talep iyi olmakla birlikte teknolojik gelişmelerin de gerisinde kalıyor. Bu alana sadece tutkunu olan insanlar yöneliyor" ifadelerini kullandı.

Gramofon ve plak çalar fiyatlarının yüksek olduğunu anlatan Toparlı, mesleği gelecek nesillere taşıyacak yeni çırak bulamıyor olmanın en büyük şikayetleri olduğunu da sözlerine ekledi.

ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR
ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR
ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR
ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZEL- ASIRLIK PLAKÇALAR VE GRAMOFONLARA HAYAT VERİYOR - Son Dakika
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