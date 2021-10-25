AFYONKARAHİSAR - Özel bakım merkezleri Avrupa'daki Türklere de hizmet vermek istiyor - Son Dakika

Özel Bakım Merkezleri Derneği (ÖZBAKDER) Başkanı Evren Aslan, Almanya'da özel bakım sigortasından yararlanan 300 bin Türk vatandaşına Türkiye'de hizmet vermeyi ve yeni bir sektör yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Aslan, Özel Engelli Bakım Merkezleri Mevzuat Uygulama Çalıştayı için geldiği Afyonkarahisar'da AA muhabirine, Türkiye'deki özel engelli bakım merkezleri ile yaşlı bakım merkezlerinin fiziki açıdan Avrupa standartlarına yakın seviyede olduğunu söyledi.

Burada önemli olanın da bakım süreçleri olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Kanada, Hollanda, İspanya ve Fransa örneklerinde yaşlı bakım evlerinde hastalıktan değil, terkedildikleri için vefat ettiler. Tam da bu noktada Türkiye'de bakım hizmetleri daha duygu yüklü şekilde yapılıyor. Bu da bizi, ABD ve Avrupa'daki diğer ülkelerden daha ön plana çıkarıyor. Çünkü biz hakikaten bakım merkezlerinde kalanları annemiz, babamız ve kardeşimiz gibi düşünüyoruz. Personellerimiz de bu şekilde bağ kuruyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde Avrupa'daki bakım modeli, bizim yakaladığımız duygusal emek standardını yakalaması çokta mümkün değil. Türkiye olarak biz bu konuda çok daha öndeyiz."

-"İnsanlarımızın vatanlarında yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz"

Aslan, salgın sürecinde Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların engelli ve yaşlı bakımı için yurt dışından Edirne başta olmak üzere batı illerine geldiğini vurguladı.

Avrupa'daki Türkler için daha kurumsal işler yapmak istediklerini belirten Aslan, "Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü'müzün de bu yönde bir çalışması var. Avrupa ülkelerindeki sigorta kuruluşlarıyla kasım ayında Antalya'da uluslararası bakım çalıştayı organize edeceğiz. Orada sigorta firmalarıyla görüşüp, öncelikli olarak o ülkelere yerleşmiş Türk vatandaşlarını memleketimize getirmek istiyoruz. Bununla birlikte Türkiye'ye hem bir döviz girdisi yaratmak, istihdam oluşturmak ve hem de o ülkelerdeki insanlarımızın vatanlarında yaşamasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu yürütülen çalışmada dernek olarak biz de yer alıyoruz."diye konuştu.

Salgın sürecinde yurt dışından özel bakım merkezlerine 500'ün üzerinde insanın geldiğini anımsatan Aslan, hedeflerinin ise Almanya'da özel bakım sigortasından yararlanan 300 bin Türk vatandaşının Türkiye'ye getirmek ve yeni bir sektör yaratmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin bütün bölgelerinin doğal güzelliklere sahip olduğuna dikkat çeken Aslan, şöyle devam etti:

"Esasen de bizim Türkiye'ye getirmek istediğimiz hedef kitle de Tunceli'den, Adana'dan kalkmış gitmiş insanlar. Geldikleri zaman da memleketlerine yakın bir şehirde yaşamak isterler. Eğer biz bu hedeflediğimiz rakamları Türkiye'ye getirmeyi başarabilirsek tahminen 1000'in üzerinde engelli bakım merkezinde 50 bine yakında insanı istihdam etme şansımız olur. Bu da bizim için çok önemli konu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve dernek olarak üzerinde çalışıyoruz."