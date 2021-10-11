Üye Girişi
Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika

Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

11.10.2021 08:15
Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında Menteşe'de sahne alan güçlü yorumcu Edip Akbayram'ın şarkılarına binlerce Menteşeli hep bir ağızdan koro halinde eşlik etti.

Geceye sözleri Nazım Hikmet'e ait "güzel günler göreceğiz çocuklar" ile sözleri Sabahattin Ali'ye ait "aldırma gönül" şarkıları damga vurdu.

Binlerce Menteşelinin alanı doldurduğu konserde sahneye çıkan Türkü Akbayram Zülfü Livaneli'nin "sevda değil" şarkısını babası ile birlikte seslendirdi. Menteşeliler, sanatçı Edip Akbayram'ın sevilen şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

6. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği anısına Edip Akbayram'a plaket takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Edip Akbayram Türkiye'nin en güçlü seslerinden en güçlü yorumcularından.Küçüklüğümüzden beri onun şarkılarını dinledik onun şarkılarıyla büyüdük. Burada olması bizim için çok anlamlı. Pandemi, orman yangınları derken bu şenlik morallerimizi biraz düzeltti.Şenliklerimize katıldığınız ve bugün burada bir arada olduğumuz için hepinize teşekkür ediyorum. Yolumuz aydınlık, rehberiniz Mustafa Kemal Atatürk olsun. Sizleri çok seviyorum." diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Edip Akbayram'ın kitlelere mal olmuş şarkısı güzel günler göreceğiz çocuklar şarkısına dem vurarak, "O güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Ata'mızın bize gösterdiği yolda hep beraber yürüyeceğiz." dedi.

Konserde Edip Akbayram'a teşekkür plaketi ve çiçek takdim edildi.

Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu

Nazım Hikmet Ran, Sabahattin Ali, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 09:03 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu 08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı 08:20 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada 07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? 07:18 Cezaevi yılları sorulan Erdoğan: Bizi bir daha içeri mi sokacaksınız? Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor 23:22 Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, Bennu Gerede'nin 21 yaşındaki oğluyla aşk yaşıyor
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı 19:53 Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti 19:26 Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Son Dakika Haberleri
09:14 Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor
09:02 Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışı sonrası bir iddia da İYİ Parti'li isimden geldi: Suikast duyumlarımız var
09:01 Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu
08:44 Aygün Aydın'dan, Mehmet Ali Erbil ifşası geldi: Arkadaşımın eteğinin altından elini sokmuştu
08:33 Brezilya Devlet Başkanı, yine kapıdan döndü! Korona aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
08:21 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti
08:19 Lübnan, yakıt krizi sebebiyle karanlığa gömüldü! Ordu devreye girdi ama ülkede yalnızca 3 günlük elektrik kaldı
07:54 MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu
07:39 Kabine bugün toplanıyor! Tüm gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
07:22 Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı
Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor Flash TV'de yeni dönem öncesi kardeşler karşı karşıya geldi! Yayın politikası krizi nedeniyle mahkemeye gidiliyor         
09:15
Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu Kocasını aldatan kadın, günlük tutmuş! Mağdur adam satır satır okuyup, mahkemeye koştu         
09:01
20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti 20 günlük bebeğine doyamadı! Genç adam, arkadaş cinayetine kurban gitti         
08:22
MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı belli oldu         
07:54
Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran Bakan Fahrettin Koca merak uyandıran "4, 3, 2 ne demek?" paylaşımını açıkladı         
07:22
İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu İspanya'da günlerdir sönmek bilmeyen yanardağın lavları onlarca evi yuttu         
00:00
Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım         
21:44
9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti 9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti         
19:27
FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor FIFA'nın Halil Umut Meler'i atadığı maç gündem oldu! Sosyal medya bunu konuşuyor         
17:33
Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti Tren soymak isteyen 8 soyguncu, yataklı vagonda yatan kadına sırayla tecavüz etti         
17:19
29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi 29 yaşındaki futbolcu büyük bunalımda! Neymar'dan futbolu bırakma sinyali geldi         
16:28
Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Şeyma Subaşı bu kez sansür yapmadı! Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı         
15:25
Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi Mehmetçik göz açtırmadı! Türkiye sınırındaki 300 kilometrelik terör tüneli yok edildi         
15:23
Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı Öğretmenden market çalışanına taciz! Kapının altından sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli not yolladı         
14:42
Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi Arkadaşının düğününde sağdıçla cinsel ilişkiye girdi! Genç kadın o anda kalp krizi geçirdi         
14:38
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Ferdi Kadıoğlu gündemde         
14:25
Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor Dünyada sadece 3 yerde var! Genç girişimci babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor         
13:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2021 09:22:27. #1.11#
SON DAKİKA: Özgün müziğin güçlü sesi Edip Akbayram Menteşe'de sevenleriyle buluştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement