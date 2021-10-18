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ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM - Son Dakika

ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM

18.10.2021 20:51
ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının arttırılması alanında yapılan projeleri yerinde inceleyen Çalık, Gaziantep'te kadına yönelik gerçekleştirilen projelerin çoğu Türkiye'ye örnek olacak vaziyette. Bu alanda Gaziantep'te kurulan 'Aile Akademisi'ni tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bir takım incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'te geldi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Tarımsal Kalkınma ve Gastronomi Okulu'nu, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi ile KAGİDEM'i ziyaret etti. KAGİDEM'de basın açıklamasında bulunan Çalık, Gaziantep'te kadının şiddete karşı korunup istihdamın arttırılması yönünde yapılan projelerin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini söyledi.

'GAZİANTEP PROJELERİYLE TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK VAZİYETTE'

Öznur Çalık, Gaziantep'te kadının ve ailenin korunması yönünde gerçekleştirilen Aile Akademisi'ni tüm Türkiye'nin duyması gerektiğini dile getirdi. Kadının şiddete karşı korunarak istihdama katılması yönünde gerçekleştirilen projelerin olduğunu ifade eden Çalık, Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bugün bunu Gaziantep'te de gördük. Gaziantep'te kadının istihdama katkıda bulunmasını topraktan sofraya kadar gördük. İstihdam konusunda kadının güçlendirilmesi için her alanda mücadele ediliyor. Yine yapılan projelerin çoğu Türkiye'ye örnek olacak vaziyette. Bu projelerden birisi de aile akademisi. Buralarda ailelere yönelik sosyo ekonomik ve psikolojik birçok hizmet veriliyor. Bir aile akademisini tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum. Yine haydi kızlar yönetime projesi de çok anlamlı bir proje. Gaziantep'te Büyükşehir belediyemizin birçok alanında bu proje ile kadınlarımız yönetime getirilmiş. Bu alanda beş daire başkanlığımızın daire başkanı kadın. Böyle bir yönetim modeli ile kadınlarımıza da pozitif ayrımcılık sağlanmış dedi.

'GAZİANTEP HER ALANDA ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATIYOR'

Öznur Çalık, Gaziantep'te yoğun mülteci göçüne rağmen alınan tedbir ve gerçekleştirilen projelerle önemli başarılara imza atıldığını da ifade etti. Yasal düzenlemeler dışında sahada oluşabilecek eksikliklerin kontrolü amacıyla saha ziyaretleri yaptıklarını ve bu kapsamda Gaziantep'e de geldiklerini belirten Çalık, Gaziantep birçok dezavantajlı göçü almasına rağmen başarılara imza atmış ve tüm Türkiye ve dünyada söz sahibi olmuş bir şehir halinde. Komisyonda yaklaşık dört aylık bir çalışma sürecimiz var. Saha ziyaretleri yapıyoruz. Özellikle şiddet mağduru kadınlarımızın şiddet sonrası izleyecekleri yola yönelik bir tatbikat yaptık. Yasal düzenlemelerde çok iyi bir noktadayız. Kadına yönelik şiddeti yazılı metin olan yasayla korurken aksayan bir yan var mı diye bakmak üzere burada sahadayız. Kadının korunması yönünde hükümetimizin verdiği desteğin yanında yerel yönetimlerin verdiği desteğin de alınması bizim için çok anlamlı diye konuştu.

ŞAHİN PROJELERİMİZ KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÖZELLİK TAŞIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehirde kadınlara yönelik gerçekleştirilen projelerin koruyucu ve önleyici özellik taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi

Bizim projelerimiz çoğunlukla koruyucu önleyici tedbirler yönünde. Bütün birimlerle yaptığımız çalışmada kadını her yönden eğitimden, sağlığa, istihdama kadar her alanda kadını ve erkeği güçlendirerek güçlü bir aile oluşturmak için çalışıyoruz. Göç yönetimi ile göçmen kadınlarımızı da kendi kadınlarımızdan ayırmadan tesislerimize kabul ediyoruz. KAGİDEM'de de yaklaşık 25 şirket şeklinde çalışan bir sistem var. Burada kadınlarımızın daha düşük maliyetlerle üretim yapmalarına fırsat veriyoruz. Bu merkez bir kuluçka merkezi gibi. Bu komisyondan çıkacak rapora da çok güveniyoruz.

ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM
ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM
ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Öznur Çalık, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖZNUR ÇALIK AİLE AKADEMİSİ'Nİ TÜM TÜRKİYE'NİN DUYMASINI İSTİYORUM - Son Dakika
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