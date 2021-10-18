-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6 son)

Son Dakika › Güncel › Öztrak: 'Sayın genel başkanımızın sözlerini, kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım' - Son Dakika

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