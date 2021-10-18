Öztrak: "Sayın genel başkanımızın sözlerini, kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım" - Son Dakika

Öztrak: "Sayın genel başkanımızın sözlerini, kanunsuz emirleri uygulamaya zorlanan bürokratlara bir destek olarak algıladım"
18.10.2021 16:05
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
-CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın soruları cevaplaması ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (6 son)
Son Dakika 16:22 Hamamı merak eden zavallı Japon turist önce tellağın tacizine uğradı, sonra ahlaksız teklif aldı 16:11 Aracıyla sevgilisinin başını ezen genç kadının hız videoları ortaya çıktı 16:10 2022 asgari ücret zammı için sendikalar taleplerini açıklamaya başladı 16:07 Okan Kurt'un mekanda alıkonulduğu kavganın detayları ortaya çıktı 15:31 Türkiye ve Angola, karşılıklı olarak vizeyi kaldırdı 15:24 WhatsApp, merakla beklenen özelliğini devreye soktu! Mesajlar sır gibi saklanacak 14:53 Mısır üreticisi bayram ediyor! Ton fiyatı 1.500'den 2.600 liraya yükseldi 14:19 Bu balı toplamak için 150 metre yükseğe tırmanıyor, kilosu bin lira! Cumhurbaşkanı'na hediye edecek