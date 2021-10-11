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Özyurtlar Holding'den hemen teslim öğrenci evi projesi - Son Dakika

Özyurtlar Holding'den hemen teslim öğrenci evi projesi

11.10.2021 12:15
Özyurtlar Holding'den hemen teslim öğrenci evi projesi

Özyurtlar Holding, Esenyurt'ta yer alan yeni projesi ile barınma sorunu yaşayan öğrencilere yeni çözümler sunmayı amaçlıyor.

Özyurtlar Holding, Esenyurt'ta yer alan yeni projesi ile barınma sorunu yaşayan öğrencilere yeni çözümler sunmayı amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üniversitelerin açılmasıyla beraber barınma sorunu yaşayan öğrencilere yeni bir yaşam konsepti sunan NCadde Ateş Corner, aynı zamanda kazançlı bir yatırımın da kapılarını aralıyor. İlk kez öğrencilere yönelik bir proje geliştirerek, bu alana liderlik eden Özyurtlar Holding'in, en yeni teknolojileri kullanılarak tasarladığı projesi Esenyurt'ta yer alıyor. 1+0, 1+1 seçenekleriyle 300 daire ve 18 ticari alandan oluşan proje, her yönüyle öğrencilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılarken, yüksek katma değerli bir yatırım imkanı da sağlıyor.

Gençlerin rahat ulaşımına da imkan veren, üniversitelere ve iş merkezlerine yakın lokasyonda konumlandırılan NCadde Ateş Corner; Esenyurt Üniversitesi'nin yanında E5 karayolu ile TEM bağlantı yolunun paralelinde yer alıyor.

Mobilyalı daireler, ücretsiz internet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Alper Özyurt, bölgede öğrencilere yönelik üst düzey yaşam ve çalışma ortamı sunan ilk projeyi geliştirdiklerini, projenin tek öğrenci evi olarak bölgeye ayrı bir değer kazandırdığını kaydetti.

Proje hakkında bilgi veren Özyurt, şunları kaydetti:

"NCadde Ateş Corner; üst düzey bir yaşam ve çalışma ortamı sunan donanımının yanı sıra hemen tapu avantajıyla da kazançlı bir yatırım. Yalnızca bir öğrenci evi değil, aynı zamanda gayrimenkul yatırımcıları için de dikkat çeken bir proje. Güvenli, üst düzey, ayrıcalıklı bir yaşam ve sosyalleşme ortamı sunduğumuz kazançlı yatırım adresi olarak farklılaşan projemiz, bölgenin tek öğrenci evi projesi olarak da ayrı bir değer kazandırıyor. 300 daire ve 18 ticari alandan oluşan projemizden daire alanlara hemen teslim yapıyoruz. Ayrıca temizlik hizmeti var ve ücretsiz wi-fi aidata dahil. Kahvaltı ise ücretsiz. Mobilyalı ve çevre yurtlara göre fiyatları makul. Kiraların 1.500 TL'den başladığı NCadde Ateş Corner'da daire fiyatları ise 369 bin TL ile 839 bin TL arasında değişiyor."

Üniversitelere komşu proje

Açıklamada projeye dair verilen detaylara göre, NCadde Ateş Corner, 7 bin 161 metrekare arazi üzerinde 3 katlı tek bir bloktan oluşuyor. İki ya da dört kişinin kalabilmesine olanak sağlayan toplam 300 adet öğrenci evi ve 18 adet ticari alandan oluşan proje; öğrenciler, genç profesyoneller ve genç akademik çevre için otel konforuyla hayata geçti.

Projede kütüphane, basit kullanıma uygun yüksek teknolojik uygulamalar, özel tasarlanmış ortak sosyal alanlar, kafeler, özel mutfaklar, çalışma odaları ve hobi alanları, 7/24 güvenlik sistemi, yüksek hızda fiber internet bağlantısı bulunuyor.

Her odada yatak, çalışma masası, dolap, banyo, tuvalet, koltuk ve özel eşyalar için bir de kasa yer alıyor. Gençlerin rahat ulaşımına imkan veren, üniversitelere ve iş merkezlerine yakın lokasyonda konumlandırılan NCadde Ateş Corner; Esenyurt Üniversitesinin yanında, Doğan Araslı Caddesi üzerinde ve E5 karayolu ile TEM bağlantı yolunun paralelinde yer alıyor.

Türk Lirası, TEM Otoyolu, Esenyurt, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özyurtlar Holding'den hemen teslim öğrenci evi projesi - Son Dakika


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