Pakistan-Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı - Son Dakika

Sınırda kalan araç kuyruğu
Sınırda kalan insanlar
Spin Boldak sınır kapısının açılmasını bekleyen vatandaşlarla röportaj
Araç kuyrukları Pakistan- Afganistan arasındaki Spin Boldak sınır kapısı kapatıldı
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bulunan Pakistan'a en önemli geçiş güzergahı olan Spin Boldak sınır kapısı Pakistan tarafından kapatılınca binlerce kişi sınırda kaldı.
Aralarında tedavi için Pakistan'a gitmek isteyen hastaların da bulunduğu kalabalık bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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