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Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

23.10.2021 08:34
Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri, 9 teröristi etkisi hale getirdi.

Terörle Mücadele Departmanı'ndan yapılan açıklamada, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Kuzey Veziristan'da dün, uzaktan kumandalı bombanın infilak etmesi sonucu 2 asker ölmüştü.

Terörle Mücadele, Güvenlik güçleri, Pakistan, Çatışma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan'da 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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