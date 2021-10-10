Pakistan'da silahlı ve bombalı saldırılarda 12 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Pakistan'ın Pencap ve Belucistan eyaletlerinde düzenlenen silahlı ve bombalı saldırılarda, 2'si çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pencap eyaletinde, 3 motosikletle bölgeye gelen silahlı kişilerin, Sadıkabad kasabasında 2 petrol istasyonuna saldırdığını belirtti.

Saldırılarda 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırıların nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Belucistan'da ayrı ayrı saldırılar gerçekleştirildi

Yerel basındaki haberlere göre, Belucistan eyaletinin Hub bölgesinde, bir gazeteci, aracıyla seyahat halindeyken el yapımı patlayıcıyla saldırıya uğradı. Patlamada, 35 yaşındaki gazeteci Şahid Zehri hayatını kaybetti.

Geçen sene, Pakistan'da 10 gazeteci öldürülmüştü.

Öte yandan Belucistan'ın Turbat bölgesinde, 5 çocuğun oyun oynadığı alanda patlama meydana geldi. Patlamada, 2 çocuk yaşamını yitirdi, 3'ü ise yaralandı.

Belucistan'da düzenlenen saldırıları henüz üstlenen olmadı.