Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Son Dakika

Öte yandan açıklamada, Afgan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri için kullanılmasının şiddetle kınandığı vurgulanırken, Afgan geçiş hükümetinden gelecekte Pakistan'a karşı bu tür faaliyetlere izin vermeyeceğinin beklendiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Kurram bölgesinde gece saatlerinde Afganistan sınırından teröristlerin Pakistan'a sızmaya çalıştığı belirtildi.

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