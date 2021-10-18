Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Ketta şehrinde Belucistan Üniversitesi kapısındaki polis aracı motosiklete yüklenen bombayla hedef alındı.
Patlamada ilk belirlemelere göre, bir polis öldü, 17 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Pakistan'da üniversite yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 1 polis öldü - Son Dakika