Pakistan'dan ABD'ye Hindistan ile CPEC'i sabote etme suçlaması - Son Dakika

Pakistan, ABD'nin Hindistan ile birlikte Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nu (CPEC) sabote etmeye çalıştığını iddia etti.

Başbakan İmran Han'ın Danışmanı ve CPEC Pakistan Sorumlusu Halid Mansur, Karaçi'de bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin uzun süredir 64 milyar dolar değerindeki CPEC'e karşı olduğunu ve projeyi Pekin'in "borç tuzağı" olarak nitelendirdiğini belirtti.

Mansur, ABD'nin CPEC'e düşman olduğunu ve Hindistan ile birlikte bunu sabote etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni, Pakistan'ı kuzeydoğu-güneybatı yönünde katederek Gwadar ve Karaçi limanlarıyla Umman Denizi'ne bağlamayı amaçlayan "Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru" (CPEC) projesi, Kuşak ve Yol Girişimi'nin kalbinde yer alıyor.

Proje kapsamında kara yolu projeleri, liman ve serbest bölge inşaatları yürütülüyor. Projelerin Pakistan'ı Çin imalat ürünlerinin dünyaya taşınması konusunda kilit bir lojistik üssü haline getirmesi hedefleniyor.