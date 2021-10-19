Pakistan'dan "Afganistan Konferansı ile ilgili Hindistan'dan davet almadık" vurgusu - Son Dakika

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Muid Yusuf, Afganistan Konferansı ile ilgili Hindistan'dan davet almadıklarını söyledi.

"Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" temasıyla bu yıl 5'incisi düzenlenen "TRT World Forum 2021"e katılan Yusuf, burada yaptığı açıklamada, Hindistan'ın gelecek ay başkent Yeni Delhi'de planladığı Afganistan Konferansı'ndan haberdar olduklarını ancak davet edilmediğini ifade etti.

Yusuf, davet gelmesi halinde ise forumun nasıl olduğunu ve detaylarını görmesi gerektiğini vurgulayarak kararın buna göre verilebileceğini dile getirdi.

Hindistan basınındaki dünkü haberlere göre, Yeni Delhi yönetiminin, aralarında Rusya, Çin ve Pakistan'ın da bulunduğu bölge ülkelerinin ulusal güvenlik danışmanlarını, Afganistan Konferansı için gelecek ay Yeni Delhi'ye davet ettiği bildirilmişti.

Hindistan'a terör suçlaması

Pakistan'ın Afganistan'da barış için çalıştığını belirten Yusuf, Hindistan'ın ise 20 yıldır Afganistan'da eski hükümetleri ve devlet yetkililerini kullandığını iddia ederek Yeni Delhi'nin Pakistan'da doğrudan teröre müdahil olduğunu savundu.

Yusuf, "Hindistan'ın Pakistan'da terör olaylarını desteklediğine" ilişkin bir dosya hazırladıklarını ve geçen sene bunu dünya kamuoyuyla paylaştıklarını anımsatarak Yeni Delhi yönetiminin Afganistan'da barış istediğine dair iddiaların kendisine çok inandırıcı gelmediğini dile getirdi.

Pakistan'ın sorunları diyalog yoluyla çözme taraftarı olduğuna ve Afganistan'da barışı arzuladığına işaret eden Yusuf, "bölgede barışı baltalayan, tüm komşularıyla sorun yaşayan ve faşist bir yaklaşım sergileyen tek ülkenin Hindistan" olduğunu ileri sürdü.

"Pakistan, günah keçisi yapıldı" vurgusu

Yusuf, Pakistan'ın Afganistan ile 2 bin 600 kilometrenin üzerinde kara sınırı olduğunu ve bu ülkede yaşanan her şeyin Pakistan'da da hissedildiğini vurgulayarak Afganistan'daki savaş sebebiyle ülkesinin 150 milyar dolar ekonomik zarara uğradığını, 80 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve milyonlarca vatandaşın yerlerinden edildiğini ifade etti.

Afganistan'da yaşananlar sebebiyle Pakistan'ın suçlanmasına ilişkin ise Yusuf, 20 yıldır aynı hikayeyi dinlediklerini, Afganistan'daki iç başarısızlıklar, buradaki hükümetlerin başarısızlıkları ve burada mevcudiyeti bulunan Batılı ülkeler açısından birinin suçlanması gerektiğini, bu ülkenin de Pakistan olduğunu söyledi.

Yusuf, bunun her zaman yaşandığını dile getirerek savaşı kaybedenlerin bir günah keçisi bulduklarını kaydetti.

Afganistan'daki durumda ise kurbanın günah keçisi yapıldığına işaret eden Yusuf, komşularındaki savaş sebebiyle 220 milyon nüfuslu Pakistan'ın ciddi kayıplar verdiğini ve eşi benzeri görülmeyen terör saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

ABD'ye üs verme söz konusu değil

Yusuf, ülkesinin daima Afganistan'daki çatışmanın siyasi çözümünü savunduğunu hatırlatarak buna rağmen kamuoyu önünde parmakların kendilerine çevrildiğini vurguladı.

ABD'ye üs verme konusunda tepkilerinin çok net olduğunu ifade eden Yusuf, Afganistan'daki çatışmanın Pakistan'a taşınmasını istemediklerini ve ABD'ye üs vermenin hiçbir şekilde söz konusu olmadığını belirtti.

Dünyadaki bütün ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Yusuf, Hindistan ile de böyle bir şey arzuladıklarını ancak bu ülkedeki "faşist ve yayılmacı yönetim" sebebiyle yol katedemediklerini kaydetti.