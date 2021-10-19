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İSLAMABAD - Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme - Son Dakika

İSLAMABAD - Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme

19.10.2021 13:24
İSLAMABAD - Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan'a ait denizaltıyı engellediği bildirildi.

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan'a ait denizaltıyı engellediği bildirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının deniz karakol uçağı tarafından engellendiği ve bunun benzer şekilde yaşanan üçüncü olay olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada daha önceki iki girişimin zamanına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Mart 2019 ve Kasım 2016'da Hindistan'a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.

Halkla İlişkiler, Togo Cumhuriyeti, Pakistan, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSLAMABAD - Pakistan'dan Hint denizaltısına engelleme - Son Dakika


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