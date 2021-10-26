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Pakistan, "Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi hariç" TLP'nin şartlarına mutabık - Son Dakika

Pakistan, "Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi hariç" TLP'nin şartlarına mutabık

26.10.2021 21:37
Pakistan,

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hükümetin, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve elçiliğin kapatılması talebi dışında yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) tarafından öne sürülen şartlarda mutabık olduğunu söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, hükümetin, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve elçiliğin kapatılması talebi dışında yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) tarafından öne sürülen şartlarda mutabık olduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlamalar bulunduğunu ifade ederek bu konuyla ilgili Pakistan'ın üzerinde büyük bir baskı olduğunu belirtti.

Ahmed, Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi halinde Pakistan'ın çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalacağını vurgulayarak, "(TLP) Onlardan Fransa Büyükelçiliği ile ilgili taleplerini yeniden gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

TLP'nin taleplerini büyük oranda kabul ettiklerini dile getiren Ahmed, parti mensuplarına oturma eylemlerini sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Basında, yasaklı partinin talepleri arasında gözaltına alınan üyelerinin ve TLP lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması ve partiye getirilen yasağın kaldırılmasının bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan TLP mensuplarının, Muridke şehrindeki oturma eylemi sürüyor.

TLP ile müzakereler için heyet görevlendirilmişti

Yasaklı TLP'nin üyeleri, 21 Ekim'de liderleri Saad Rizvi'nin serbest bırakılması için Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş düzenleyeceklerini duyurmuştu.

Lahor'da 22 Ekim'de yaşanan çatışmalarda 1 polis, gösterilerde meydana gelen trafik kazasında da 2 polis hayatını kaybetmişti.

Başbakan İmran Han'ın talimatıyla, İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Diyanet İşleri Bakanı Nurul Hak Kadri ve Pencap Adalet Bakanı Muhammed Raca Başarat'tan oluşan 3 kişilik heyet, TLP ile müzakereler için görevlendirilmişti.

TLP'den 24 Ekim'de yapılan açıklamada, 26 Ekim akşamına kadar talepleri karşılanmadığı takdirde İslamabad'a yürüyüşün devam edeceği aktarılmıştı.

Mahkeme, 9 Ekim'de TLP lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar vermiş, Pencap hükümeti ise bu karara itiraz ederek temyize gitmişti. Rizvi 12 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

TLP şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.

Rizvi, 2017'de İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemiyle adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı.

TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenilen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.

Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.

Süleyman Soylu, Pakistan, Fransa, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan, 'Fransa Büyükelçisi'nin gönderilmesi hariç' TLP'nin şartlarına mutabık - Son Dakika


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