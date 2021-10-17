Pakistan İçişleri Bakanı, istihbarat başkanının atanmasıyla ilgili sorunun çözüldüğünü açıkladı - Son Dakika

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı'nın atanmasına ilişkin sorunun sivil ve askeri liderler arasında dostane şekilde çözüldüğünü ve 22 Ekim'den önce atamasının gerçekleşeceğini söyledi.

Pakistan'da ordu tarafından 6 Ekim'de ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum'un getirilmesine Başbakan İmran Han'ın henüz onay vermemesi, sivil ve askeri liderler arasındaki ilişkilere dair tartışmalara yol açmıştı.

İçişleri Bakanı Ahmed, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, ISI Başkanı'nın atanmasına ilişkin sorunun sivil ve askeri liderler arasında dostane şekilde çözüldüğünü ve 22 Ekim'den önce atamasının gerçekleşeceğini ifade etti.

Ahmed, bu konuya dair hükümet ile ordu arasında çatlak olmadığını vurgulayarak, bazı unsurların son derece hassas kurumları tartışmalı hale dönüştürmeye çalıştığını dile getirdi.

Başbakan, ISI Başkanı'nın göreve devam etmesini istiyor

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) 6 Ekim'de yapılan açıklamaya göre, ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid, Peşaver Kolordu Komutanı olarak görevlendirilirken, yerine Korgeneral Nadim Ahmed Anjum getirilmişti.

Ancak Başbakanlık Ofisinden ISI Başkanı'nın görev değişikliğine dair resmi kararın henüz yayımlanmaması bu durumun, sivil ve askeri liderler arasındaki ilişkilere yönelik tartışmalara yol açmıştı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan İmran Han, Afganistan'daki kritik durum sebebiyle mevcut ISI Başkanı Korgeneral Faiz Hamid'in bir süre daha görevine devam etmesini istiyor.

Atamanın henüz gerçekleştirilmemesi, hükümet ile ordu arasında anlaşmazlık yaşandığı şeklinde değerlendiriliyor.

Yetki tartışması

Öte yandan ülkede ISI Başkanı'nın atama yetkisinin kimde olduğuna dair tartışmalar da devam ediyor.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, ISI Başkanı atama yetkisinin Başbakan'da olduğunu ve hükümetin yasal ve anayasal süreci takip edeceğini belirtmişti. Buna rağmen Hüseyin, yasal sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi paylaşmamıştı.

Başbakan Han'ın Siyasi İlişkiler Danışmanı Amir Dogar da 12 Ekim'de, ISI Başkanı atamasına dair resmi süreçte Başbakan'a ordu tarafından 3 ismin önerileceğini ve Başbakan'ın da uygun gördüğü birini seçeceğini söylemişti.???????