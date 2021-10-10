Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Han, 85 yaşında öldü - Son Dakika

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan Dr. Abdul Kadir Han, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, kötüleşen sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırılan Han, burada yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın nükleer silah programını başlatan isim olarak bilinen Han'ın ölümü dolayısıyla başta Başbakan İmran Han olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasetçi başsağlığı mesajı yayımladı.