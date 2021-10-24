Pakistan kriket takımı T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan'ı yendi - Son Dakika

Pakistan kriket takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan'ı mağlup etti.

Yerel basındaki haberlere göre, ICC Erkekler T20 Dünya Kupası maçları kapsamında Pakistan ile Hindistan bu akşam karşı karşıya geldi.

Karşılaşmada 152/0 sayı elde eden Pakistan, 151/7 sayı kazanan Hindistan'ı mağlup etti.

Böylece Pakistan, T20 Dünya Kupası maçlarında ilk defa Hindistan'ı yendi.

Aralarında Başbakan İmran Han'ın da bulunduğu üst düzey siyasetçiler Pakistan'ın zaferiyle ilgili tebrik mesajları paylaştı.

Kriket maçından daha fazlası

Pakistan'ın kazanmasının ardından çeşitli sosyal medya platformlarında Pakistan kriket takımının zaferiyle ilgili on binlerce gönderi paylaşıldı.

Öte yandan, sosyal medyada Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinden paylaşılan görüntülerde, Srinagar'da Pakistan'ın zaferinin havai fişekler ve Pakistan bayraklarıyla kutlandığı yer aldı.

Geçmişte savaşan iki ülke arasındaki kriket maçlarında rakip oyuncuların performansı onların bir gecede kahraman ilan edilmesine veya bir ömür kötülenmesine yol açabiliyor.

Bu akşamki maçta önemli bir performans sergileyen Pakistan kriket takımının kaptanı Babar Azam ve Muhammed Rizvan, gerek basında gerek sosyal medyada adeta "kahraman" ilan edildi. Azam ve takımı, Başbakan Han ve diğer siyasetçiler tarafından da tebrik edildi.