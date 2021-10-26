Pakistan ve Çin'den uluslararası topluma "Afganistan'a insani yardım" çağrısı - Son Dakika

Pakistan ve Çin, uluslararası topluma Afganistan'da istikrarsızlığı önlemek ve halkın acısını yatıştırmak için bu ülkeye insani ve ekonomik yardım sağlanması çağrısında bulundu.

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan Başbakanı İmran Han, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki lider Afganistan başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konular ile iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Han ve Şi, uluslararası topluma Afganistan'da istikrarsızlığı önlemek ve halkın acısını yatıştırmak için bu ülkeye insani ve ekonomik yardım sağlanması çağrısında bulundu.

İki lider, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi ve ilgili alanlarda iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı.