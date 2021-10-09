Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 955 vakayla ülkedeki vaka sayısı 1 milyon 257 bin 188'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 29 artışla 28 bin 87'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 185 bin 749'a çıktı.

Pakistan'da 2 gündür günlük vakalar 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 777 artarak 1 milyon 710 bin 817'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 24 artışla 17 bin 944'e yükseldi.

Son bir günde 70 bin 281 kişiye virüs testi yapılırken 1840 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 501 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.