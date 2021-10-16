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Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

16.10.2021 19:00
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 893 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 263 bin 664'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 24 artışla 28 bin 252'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 208 bin 438'e çıktı.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 484 artarak 1 milyon 714 bin 695'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 13 artışla 18 bin 104'e yükseldi.

Son bir günde 67 bin 403 kişiye virüs testi yapılırken 1092 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 335 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Pakistan, Japonya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
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