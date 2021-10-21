Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 622 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 266 bin 826'ya yükseldi.

Ölenlerin sayısı 16 artışla 28 bin 328'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 213 bin 799'a çıktı.

Son 6 gündür günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altında seyreden Pakistan'da şimdiye kadar 98 milyon 607 binin üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı.

Japonya

Japonya'da vaka sayısı son 24 saatte 345 artarak 1 milyon 716 bin 477'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 artışla 18 bin 187'ye yükseldi.

Son bir günde 69 bin 655 kişiye virüs testi yapılırken, 567 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 260 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.