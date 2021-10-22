Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 567 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 267 bin 393'e yükseldi.

Ölenlerin sayısı 16 artışla 28 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 214 bin 663'e çıktı.

Pakistan'da son 1 haftadır günlük Kovid-19 vakaları 1000'in altında seyrediyor.

Japonya

Japonya'da ise Kovid-19 vakalarının sayısı son 24 saatte 325 artarak 1 milyon 716 bin 799'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 12 artışla 18 bin 199'a yükseldi.

Son bir günde 50 bin 664 kişiye virüs testi yapılırken 642 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 217 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.