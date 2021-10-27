Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 516 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 270 bin 322'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 13 artışla 28 bin 405'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 217 bin 935'e çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 312 artarak 1 milyon 718 bin 88'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 241'e yükseldi.

Son bir günde 55 bin 432 kişiye virüs testi yapılırken 626 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde, 184 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.