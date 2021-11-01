Üye Girişi
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

01.11.2021 15:00
Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 482 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 273 bin 560'a yükseldi. Bu, yılbaşından bugüne kadar kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 artışla 28 bin 456'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 222 bin 559'a çıktı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 86 artarak 1 milyon 723 bin 315'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 7 artışla 18 bin 287'ye yükseldi.

Son bir günde 19 bin 677 kişiye virüs testi yapılırken 245 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 122 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor 14:49 Yıllık izne ayrılan polis memurundan haber alınamıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı 14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım 14:39 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı 14:06 Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor 14:02 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor 13:36 Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu 12:50 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde lüks aracını ağacın altında buldu

Son Dakika Haberleri
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
14:38 Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım
14:36 Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek
14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık
14:01 Cengiz Ünder, Robben'e dönüştü! Milli futbolcumuz Fransa'yı yerlebir ediyor
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL? Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?         
14:49
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi         
14:46
Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok         
14:45
Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek Bakasetas devre arası 12 milyon euro bedelle gidiyor! Yerine Edin Visca gelecek         
14:37
Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık         
14:06
Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu Erdoğan-Biden zirvesi dünya basınında geniş yer buldu         
13:43
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Rekabet Kurumu'nun kestiği Rekabet Kurumu'nun kestiği "fahiş fiyat" cezaları borsayı etkiledi! Zincir marketler değer kaybetti         
12:18
Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş Sakatlandı sanılan kaleciyi arı sokmuş         
12:05
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı Berdan Mardini'nin konserinde hayranı tam 29 bin TL saçtı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı         
10:30
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:05:18. #1.13#
SON DAKİKA: Pakistan ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement