PAMUK 3 AYAKLA HAYATA TUTUNDU - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de köstebek kapanına sıkıştırdığı sağ ön bacağı alçılıyken çalınarak 8 gün sonra geri getirilen Mehmet Altuğ Ulucan'ın 'pamuk' adını verdiği Akbaş cinsi çoban köpeğinin iyileşemeyerek kangren olan bacağı ampute edildi. Kalan 3 ayağıyla yaşamını sürdüren köpeğinin 2017 yılından bu yana 8 kez 'ırk standartları' kategorisinde birincilik kazandığını ifade eden Ulucan, Ameliyattan bir ay kadar sonra da tekrar eski sağlığına ve neşesine kavuştu. Şu an 3 ayakla, oldukça sağlıklı ve neşeli bir şekilde bizimle hayatını sürdürüyor. Hatta üç ayağı ile anatomik yapısını dengeleyerek yürümeye, koşmaya başladı dedi.

Akbaş Derneği Başkanı Mehmet Altuğ Ulucan'ın, yavruyken alıp 'pamuk' ismini verdiği ve Eskişehir özgü olan Akbaş cinsi çoban köpeği, 2017 yılından bu yana katıldığı çeşitli yarışmalarda 8 kez 'ırk standartları' kategorisinde birincilik kazandı. Tepebaşı ilçesine bağlı Yukarı Söğütönü Mahallesi'ndeki Atlı Okçuluk Kulübü'nde bakılan Akbaş cinsi çoban köpeği, geçen haziran ayında köstebek kapanına basması sonucu sağ arka bacağı yaralandı, sağ ön bacağı ise kırıldı. Veterinere götürülen Pamuk'un sağ ön bacağı alçıya alınarak, tedavisine başlandı. Pamuk, alçısının çıkarılacağı gün çalındı. Ulucan'ın kırsal mahallelerde gezerek aradığı Pamuk, 8 gün sonra çalındığı yere geri bırakıldı. Ancak, tedavisinin aksaması sonucu kangren olan sağ ön bacağı kesildi.

'ALÇININ ÇIKARILACAĞI GÜN ÇALDILAR'

Pamuk'un bacağındaki alçının çıkarılacağı gün çalınmasının ardından her yerde aradığını anlatan Ulucan, Pamuk'u 8 gün sonra geri bıraktıklarında sağlık durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Tedavisinin aksaması nedeniyle bacağının kesildiğini ifade eden Ulucan, Pamuk'un kaldığı Atlı Okçuluk Kulübü yakınlarındaki araziye köstebek kapanı kurmuşlar. Pamuk köstebek kapanına bastı. Sağ arka ayağı parçalandı, sağ ön ayağı ise kırıldı. Operasyonla arka ayağı ameliyat edildi ve alçıya alındı. Bir aylık tedavi süreci geçti. O dönemde Pamuk'a kafes içerisinde, hiç hareket ettirmeden iyi de baktık. Kırıkları için oldukça yoğun bir beslenme programı uyguladım. Alçının çıkartılacağı gün veterinerimizle görüştüm. Aynı gün Pamuk'u çaldılar. Çalındıktan sonra bulmak için bölgedeki 6 köyü dolaştım. Ararken, köy kahvelerinde köpekte 'çip' olduğunu, sinyalin bu bölgede olduğunu, köpeği vermelerini söyledim. Ertesi gün Pamuk'u getirip, kapıya bıraktılar. Pamuk geldiğinde çok kötü bir haldeydi. Alçının üzeri şişmişti. Hemen veterineri çağırdık. Alçıyı açtık ama bacak alçının içerisinde fazladan 8 gün kaldığı için kangren olmuş. Köpek acısından dolayı yemeden içmeden kesildi. Ölme noktasına kadar geldi. Çok aşırı zayıfladı, halsizleşti, hareketleri kısıtlandı. Bir ay boyunca Pamuk çürüdü, ben eridim. Yapılan mecburi operasyonla maalesef ampute olmak zorunda kaldı. Ameliyattan bir ay kadar sonra da tekrar eski sağlığına ve neşesine kavuştu. Şu an 3 ayakla, oldukça sağlıklı ve neşeli bir şekilde bizimle hayatını sürdürüyor. Bir insanda uzuv kaybı yaşansa psikolojik etkisi olur ama Pamuk bunu çok çabuk atlattı. Hatta üç ayağı ile anatomik yapısını dengeleyerek yürümeye koşmaya başladı. Yine önceki gibi alan koruma özelliklerini sergiliyor. Yine eskisi kadar aktif ve hareketli şeklinde konuştu.

'PAMUK'UN HEM TÜRKİYE'DEN HEM DÜNYADAN HAYRANLARI VAR'

Pamuk, sayesinde çok kişinin köpek korkusunu yendiğini söyleyen Ulucan, Pamuk, 7 yıl önce aldığım bir Akbaş. Pamuk, Atlı Okçuluk Kulübü'nde kalıyordu. Orada yüzlerce kadın ve çocuk, köpek korkusunu Pamuk ile yendi. Onlara bir terapist gibi yaklaşarak, kendini sevdirdi. 2017'den bu yana Köpek Irkları Federasyonu'nun Eskişehir, Ankara, İzmir ve İstanbul'da düzenlemiş olduğu 'ırk standartları' yarışmalarında, dişiler kategorisinde 8 kez birincilik ödülünü aldı. Yine İstanbul'da farklı bir federasyonun yapmış olduğu yarışmada da ırk standartları birinciliğini kazandı. Yarışmalarda istenen post yapısı, göz yapısı, kafa burun yapıları Pamuk'un şablonu gibi. 'Gerçek Akbaş nasıl olur' diyene, 'Pamuk'la karşılaştırın' diyorum. Pamuk'un hem Türkiye'den hem de dünyadan hayranları var. ABD'den, İsrail'den, Hollanda'dan, Kanada'dan Pamuk'u görmeye gelen ziyaretçilerimiz var dedi.

'PROTEZ TAKMAK İSTEMİYOR'

Kesilen bacağının yerine protez taktırmak istediklerini ancak Pamuk'un istemediğini ifade eden Ulucan, Pamuk'a protez taktırmak istedik ama o çok özgür bir köpek. Bugüne kadar Pamuk'u hiç bağlamadık. Hatta bir defa hareketli video çekebilmek için boynuna kamera taktım. 3 saat karşımda hareketsiz durdu. Aynı şekilde protez denemelerinde de karşımızda hareketsiz dikildi. Tasmasını bile takmaz, çıkartır atar. Ancak boynuna ince bir nazar boncuğu takabiliyoruz şeklinde konuştu.