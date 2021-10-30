Panama'da çetelerin gece kulübünde çatışması sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Panama basınında çıkan habere göre, başkent Panama'daki bir gece kulübünde düzenlenen etkinlik esnasında silahlı çatışma çıktı.

Orta Amerika ülkesi Panama 'da, uyuşturucu çeteleri arasında bir gece kulübünde çıkan çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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