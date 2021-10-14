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'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ' - Son Dakika

'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'

14.10.2021 10:59

ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Covid-19 salgını ile mücadelede atık yönetiminin de önemli olduğunu söyledi.

ATATÜRK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, Covid-19 salgını ile mücadelede atık yönetiminin de önemli olduğunu söyledi. Rastgele ortaya atılan pandemi atıklarının salgının bitmemesinde etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceylan, Aşılama ile önlem alınmaya çalışılıyor ama atık yönetimine de dikkat etmemiz lazım dedi.

Atatürk Üniversitesi'nde pandemi ile birlikte atıkları yönetmek için de bir çalışma başlattıklarını belirten Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Zeynep Ceylan, lojmanlar ile fakülte binalarında gereken tedbirlerin alındığını söyledi. Binalara pandemi atıkları için özel konteynerler konulduğunu ifade eden Ceylan, bunlara sadece maske, eldiven, ıslak mendil ve hijyen malzemelerinin atıldığını belirtti.

'İLK ÖNCELİĞİMİZ MİNİMİZASYON'

Pandemi atıklarının yönetiminin önemine dikkat çeken Ceylan, Atıklar birbirine karıştırılmamalı, yerinde minimize edilmeli. İlk önceliğimiz minimizasyon. Atık minimizasyonu son derece önemli. Bir başka husus da evdeki atıkları birbirine asla ve asla karıştırmamız lazım. Hele özellikle pandemi atıklarını. Şunu rica ediyoruz; çok değerli halkımızdan, insanlarımızdan, arkadaşlarımızdan, ne olur atıkları birbirine karıştırmayın. Pandemi atığı için ayrı bir poşet oluşturun. Organik ile mutfak atıkları için de ayrı poşetler oluşturun. Mutfağınızda hepsini ayrı biriktirin. Biliyorsunuz evlerden inanılmaz derecede ambalaj atığı çıkıyor. Plastik, mukavva, kağıt atıkları vesaire. Onları da ayrı bir poşette ayırmamız lazım. Bu yerinde minimize etme ve yerinde ayırma kültürünü artık herkese yerleştirmemiz lazım diye konuştu.

'EVLERDE PANDEMİ ATIKLARINI AYRI POŞETTE BİRİKTİRİN'

Son yapılan araştırmada tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 salgınının geçmemesinin nedenleri arasında pandemi atıklarının rastgele ortaya atılması ya da başka atıklarla karıştırılarak bertaraf edilmesi olduğunu belirten Ceylan, şunları söyledi

Bununla ilgili bir rakam dahi verilmiş durumda. Birkaç yerde de yer aldı. Yüzde 20 oranında pandemi atıklarının doğru yönetilmemesi nedeniyle salgın maalesef son bulmuyor. Dolayısıyla pandemi atıklarımızı doğru yönetmemiz gerekiyor. Özellikle şu anda pandemi gündeminden kurtulmamız için aşılama ve her tür önlem ile bu aşılmaya çalışılıyor ama atık yönetimine de dikkat etmemiz lazım. Benim herkesten istirhamım şu; evlerde pandemi atıklarını ayrı bir poşette biriktirip, dışarıda da sadece salgın atıklarının atıldığı konteynerleri kullanın. Rastgele maskesini herhangi bir yere fırlatan ya da yere ata bir insanda çevre ahlakı yoktur, yerleşmemiştir demektir. Artık çevre ahlakı ve etiği son derece önemli bir konudur. Tekrar altını çiziyorum; eğer bu etiği yerleştiremezsek inanın hiçbir şeyi başaramayız. Ama ben hep ümit varım. Atatürk Üniversitesi olarak muazzam bir şekilde pandemi atıklarını yönetmeye başladık. İlk başlarda pandemi atık konteynerlarına farklı şeyler atmaya çalıştılar ama yavaş yavaş bu sistem oturmaya başladı. Bir süreç vardır, insanlarımız da bu yavaş yavaş yerleşiyor. Evlerimizden, küçük çocuklarımızdan başlayacağız. Çevre ahlakını ve etiğini vermeye çabalayacağız.

'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'
'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'
'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'
'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'
'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ'

Mühendislik Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Koronavirüs, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ' - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'PANDEMİ AŞI İLE AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR AMA ATIK YÖNETİMİ DE ÖNEMLİ' - Son Dakika
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