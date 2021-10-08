Pandemi döneminde online eğitime talep arttı - Son Dakika

Her türlü ihtiyacımızı anında karşılayabildiğimiz, bankacılık işlemlerini birkaç tıkla yapabildiğimiz online yaşam içinde eğitim faaliyetleri de önemli bir yer tutuyor. Okulların kapalı olduğu ve ancak uzaktan eğitim yapılabilen pandemi döneminde online eğitim platformları avantajları nedeniyle tercih ediliyor.

2020 tüm dünya online eğitime sarıldı

2020'nin başında başlayan ve yaşamın her alanında etkisini gösteren pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden biri de eğitim sektörü oldu. Birçok ülkede salgına karşı önlemler kapsamında okullar kapandı, uzaktan eğitim ön plana çıktı. Ancak milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim teknolojilerine erişimleri olmadığından eğitim süreçlerinde geri kaldı.

Dünya genelinde pandemiye karşı alınan önlemler kapsamında okullarda ve kampüslerde yüz-yüze eğitimin durdurulması, ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm seviyelerde 1 milyar 500 milyondan fazla öğrencinin eğitimini aksattı.

Ülkelerin yüzde 90'ı dijital teknoloji kullandı

Mart 2020'de Corona virüs salgınının resmi olarak pandemi ilan edilmesinin ardından, Nisan ayı itibariyle dünya genelinde 188 ülkede okullar kapatıldı. Birçok ülkede uzaktan eğitim internet, televizyon ve radyo başta olmak üzere çeşitli teknolojiler kullanılarak devam etti. UNICEF verilerine göre ülkelerin yüzde 90'ı pandemi sürecinde eğitimde dijital teknolojilere başvurdu.

Yeni nesil eğitim

Bu alanda Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumları arasında yer alan Doping Hafıza, 2011 yılından beri neredeyse tüm branşlarda online eğitim vermeye devam ediyor. K-12 düzeyindeki öğrencilerin, tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayan bir vizyonla yola çıkan şirket, 200 kişilik deneyimli eğitim kadrosu ve farklı öğretim enstrümanları ile çağdaş programlar tasarlıyor.

Açıldığı günden beri yeni nesil öğrenme kültürüne yatırım yapan Doping Hafıza'da, 70 bini aşkın video, tamamı çözüm videolu 100 bini aşkın soru, 5 bini aşkın konsept, 20 bini aşkın görsel ve animasyon, 350 bin dakikayı aşkın içeriğe imza atılıyor.

Her öğrenciye nitelikli, çağdaş ve inovatif bir öğrenme deneyimi yaşatma misyonuna yatırım yapan eğitim kurumu, 10 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin farklı noktalarındaki öğrencilere erişilebilir ve kaliteli eğitim sunuyor.