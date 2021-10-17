Pandemi sürecinde Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği düzenlendi - Son Dakika

. Pandemi başladığından beri Kolombiya'nın ilk cosplayer etkinliği 16 Ekim 2021'de başkent Bogota'da yapıldı.
Başkentlilerin akın ettiği etkinlik pop kültürü kutlaması olarak nitelendiriliyor.
Sevdikleri kahramanların kıyafetlerine bürünen cosplayer'lar fotoğraf çektirmek isteyen katılımcılardan büyük ilgi görüyor.
Bogota Ticaret Odası'nın desteklediği etkinlik, dört gün boyunca sürecek.
Kaynak: AA
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