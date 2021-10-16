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Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor - Son Dakika

Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor

16.10.2021 10:57

Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor Sakarya'da ikinci yemek üretim atölyesi, bin 800 öğrencinin karnını doyuruyor Pandemi döneminde maske üretimiyle kurumlara ve vatandaşlara katkıda bulunan Sakarya Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şimdi de okulun...

Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor

Sakarya'da ikinci yemek üretim atölyesi, bin 800 öğrencinin karnını doyuruyor

SAKARYA - Pandemi döneminde maske üretimiyle kurumlara ve vatandaşlara katkıda bulunan Sakarya Karasu Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, şimdi de okulun öğrenci ve eğitimcileriyle birlikte bin 800 öğrenci için yemek çıkarıyor.

Pandemi döneminde maske üretimiyle kurumlara ve vatandaşlara katkıda bulunan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Karadeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, başarılı bir projeye daha imza attı. Sakarya'da hizmet veren ikinci yemek üretim atölyesi konumunda olan lise, öğrenci ve eğitimcilerle birlikte hem Karasu'da taşımalı eğitim gören öğrenciler hem de Kocaali, Ferizli ve Kaynarca ilçelerinde bulunan meslek yüksekokulu öğrencileri olmak üzere toplamda bin 820 öğrenciye yemek üretiyor.

"Çok güzel bir fırsat"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Ayşenaz Yılmaz, "Öncelikle bu fırsatı bize sundukları için çok teşekkür ediyorum. Bizim pandemi dolayısıyla 11. sınıfa uygulama görme imkanımız olmadı. Ama burası sayesinde pratikte gördüğümüz dersleri artık uygulamalı olarak da görebiliyoruz. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir fırsat. Bu boşluğu doldurabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Yaptığımız iş oldukça zor"

Yemek üretim atölyesinin, 6 Eylül'de ilk üretimini yapmaya başladığını belirten okulun yiyecek, içecek hizmetleri şefi Fatih Aydın, "Atölyemizde birçok çalışanımız ve öğrencimiz bulunuyor. Usta öğreticilerimizden 12 kişinin, bizim daha önceden öğrencimiz olması bizi memnun ediyor. Yaptığımız iş oldukça zor. Meşakkat, önem, dikkat ve özveri isteyen ve gönüllük esasıyla yapılabilecek bir iş" "diye konuştu.

"Kapasitemiz 3 bin kişiye hizmet verecek nitelikte"

Yemek üretim atölyesini inşa edip faaliyete geçirmelerinin hayalleri olduğunu vurgulayan okul Müdürü Canan Erol, "Okul olarak böyle bir faaliyeti gerçekleştirmeyi birkaç senedir düşünüyorduk. Okulumuzun fiziki imkanları buna müsait olmadığı için bu hayalimizi bir türlü gerçekleştiremiyorduk. Karasulu hayırsever işadamımız Hüseyin Avni Tarakçıoğlu, okul aile birliğimize 450 bin lira bağışlayarak bu binayı yapmamıza vesile oldu. Binamızın iç donanımını bakanlığımızdan temin ettik. Yaklaşık olarak 630 bin liralık bir yatırımı da bakanlığımız gerçekleştirdi. İlçemizde 7 lise, 11 köy okulu olmak üzere 18 noktada hizmet veriyoruz. Sabah 05.00'te başlıyoruz. Arkadaşlar, öğrenci ve öğretmenlerimizle birlikte yemeklerimizi çıkartıyor. Saat 08.00-08.30 gibi paketlemesi yapılıp okullara taşınıyor. Üniversitelerin açılmasıyla birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Karasu, Kaynarca, Kocaali ve Ferizli noktalarına da hizmet veriyoruz. Yaklaşık olarak bin 820 kişilik ürettiğimiz yemeklerimiz, köy okullarında tadilatların tamamlanmasıyla birlikte 2 binleri de geçecek. Üretim atölyemiz kapasite olarak 2 bin 500 ile 3 bin kişiye hizmet verecek nitelikte. Taşımalı öğrencilerimizin artık ne yediğini çok daha iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

"4 ilçenin yemek ihtiyacını karşılayacak"

Okuldaki maske üretiminin üst seviyelere ulaştığına dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ise çok daha ciddi adım atarak, okul yönetimimiz ve öğrencilerimizle birlikte çok güzel bir imkana kavuştuk. Dört ilçenin yemek ihtiyacını karşılayacak olan üretim atölyemizde çok büyük bir yatırım söz konusu. Bir taraftan eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülürken, diğer taraftan da çocuklarımızla beraber üretime katkı sağlayarak hem mezun olduktan sonra bu konuda yapabilecekleri çalışmaları görmek, hem de istihdama yönelik olarak nerede çalışacaklarını görmelerini istedik. Bu konuda kendi kendine üretebilen, kendi okullarının ihtiyaçlarını görebilen bir ilçe konumuna geldik. Bu konuda bize destek sağlayan Hüseyin Avni Tarakçıoğlu'na, her konuda sorunumuzu çözen İlçe Kaymakamımız Dr.

Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor
Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor
Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor
Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor

Yemek Tarifi, Karadeniz, Sakarya, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemide maske üreten lise, şimdi de yemek üretimi yapıyor - Son Dakika


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