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Papa Franciscus, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika

Papa Franciscus, ABD Başkanı Biden ile görüştü

29.10.2021 17:14
Papa Franciscus, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.

İtalya'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak G20 Zirvesi için bu sabah başkent Roma'ya gelen Biden, öğlen saatlerinde ise Roma'ya komşu Vatikan'a geçerek Papa ile bir araya geldi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, gezegenin korunmasından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve göçmenlere yardım konularına yönelik ortak taahhütleri ele aldı.

İki lider ayrıca, din ve vicdan özgürlüğü de dahil olmak üzere insan haklarının korunmasına değindi, G20 zirvesi bağlamında da uluslararası güncel olaylara ilişkin görüş alışverişinde bulundu ve dünya barışının siyasi müzakereler yoluyla sağlanmasını desteklediklerini belirtti.

Papa ile Biden görüşmesi yaklaşık 90 dakika sürdü.

ABD Başkanı Biden, Papa ile görüşmesinin ardından İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir araya geldi.

Biden, bugünkü temasları kapsamında, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de görüşecek.

İtalyan Rainews24'ün haberinde de Biden'ın, yarın G20 zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya gelerek İran'la nükleer anlaşmayı ele almasının beklendiği kaydedildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, G20 Liderler Zirvesi, Vatikan, Papa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Papa Franciscus, ABD Başkanı Biden ile görüştü - Son Dakika


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