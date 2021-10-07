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Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı - Son Dakika

Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

07.10.2021 12:45
Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı

Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Türkiye'nin 22 Nisan 2016'da New York'ta imzaladığı Paris Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer aldı.

Türkiye ile 191 ülkenin taraf olduğu Paris Anlaşması 2015'te "Birleşmiş Milletler (BM) iklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi" adıyla 21. Taraflar Konferansı'nda kabul edilmişti.

BM, Paris İklim Anlaşması kapsamında küresel sıcaklık artışının 1,5 ila 2 santigrat derecenin altında tutulması hedefinin karşılanabilmesi için ülkelerin dünya genelinde sera gazı emisyonunu 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi yönünde ortak çalışmasını teşvik ediyor.

Birleşmiş Milletler, Paris Anlaşması, Gazete, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Paris Anlaşması, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı - Son Dakika


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