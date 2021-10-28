Üye Girişi
Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı - Son Dakika

Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı

28.10.2021 11:37

Fransa'da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarında sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi.

Fransa'da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarında sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl korona virüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarına çeşitli ülkelerden 100'e yakın çikolata üreticisi firma katıldı.

Paris'te 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Çikolata Fuarına, çikolata üreticisi firmalar ve çikolata mamulleri satışı yapan firma temsilcileri fuar organizasyonu tarafından açılışa özel davet edildi.

Çikolata Fuarının açılışında, ünlü modacıların tasarladıkları çikolatalı kıyafetler defilede tanıtıldı. Podyuma çıkan mankenler çikolatalı elbiseleriyle yürürken, bazı mankenler kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek dikkat çekti. Kalp Cerrahisi onuruna hazırlanan çikolatalı elbiseler defilesi, fuar süresince her gün 16: 00 ve 17: 00 saatleri arasında açık olacak.

Çikolata Fuarına yoğun ilgi

Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı. Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille'de düzenlenen fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip olacaklar.

Ünlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaa Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor'a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sunuyor. Grain de Sail, Friends of of Grain de Sail gibi markalar fuara katılan genç yetenekleri keşfetmek de istiyor.

Ünlü şeflerle mutfağa girme fırsatı

Ünlü şeflerin pasta şovları düzenleyeceği fuarda, isteyen katılımcılar şeflerle mutfağa girip pasta yapımını deneyimleyebilecekler. Harika tariflerin yer alacağı fuarda, katılımcılar şeflerin hazırladığı pastaları da tadabilecekler. Fransız pastacılığının büyük isimleri Sophie de Bernardi, Anthony Coquereau, Nicolas Guercio, Pascal Hainigue, Sarah Ifrah-Ohana, Nina Métayer, Nicolas Paciello, Pierre-Jean Quinonero, Tristan Rousselot, Charles Dray ve daha birçok isim Çikolata Fuarına katılacak. Claire Verneil, Fika, Chefsquare ve Maison Paris gibi şefler de fuarda yemekleriyle adeta görsel bir şölen sunacak.

(Tansu Sarıtaylı-İHA)

Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı
Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı
Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı
Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı

Fransa, Paris, Ekim, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı 10:42 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:09 "Şeytan çıkaracağım" diyerek öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim 09:20 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor         
11:18
Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı         
11:14
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:52:20. #1.13#
SON DAKİKA: Paris'te mankenler çikolatan elbiselerle podyuma çıktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement