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Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

23.10.2021 21:50

Son dakika haber: Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki araca çarpan kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki araca çarpan kasksız motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçe merkezinde bulunan Eski Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun solunda park halindeki 97 LBM 19 plakalı hafif ticari araca Selahattin K. (22) idaresindeki 07 ACL 769 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ambulans ile Korkuteli Devlet hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kasksız olan motosiklet sürücüsünün park halinde hafif ticari araca çarpması ve vatandaşların yardım için koştuğu görüldü.

(Adem Durmaz/İHA)

Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Korkuteli, Antalya, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Park halindeki araca çarpan motosiklet sürücüsü ölümden döndü - Son Dakika


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