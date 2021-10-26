Park halindeki aracına yorgun mermi düştü, sürücü şoke oldu - Son Dakika

Sakarya'nın Karasu ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin kaportasına yorgun mermi düştü. Merminin düştüğü anda duyduğu sesle şoke olan sürücü, "'Pat' diye bir ses geldi. Ama şiddetli bir şekilde geldi. Bu araca gelmiş ama herhangi bir insana da gelebilirdi" dedi.

Olay, Karasu ilçesi İncilli Mahallesinde Plaj Caddesi ile Karakol Caddesinin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde park halinde olan bir otomobilin kaportasına yorgun mermi düştü. Araç içerisindeyken merminin düştüğü anda duyduğu sesle şoke olan otomobil sürücüsü Levent Gökırmak, aracın kaportasının delindiğini fark etti. Gökırmak, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu bildirdi. Sürücü Gökırmak'ın şikayeti üzerine polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

Araca gelmiş ama herhangi bir insana da gelebilirdi

Karasu'ya tatile geldiğini belirten Levent Gökırmak, "Sadece sesini duyabildim. 'Pat' diye bir ses geldi. Ama şiddetli bir şekilde geldi. Bu araca gelmiş ama herhangi bir insana da gelebilirdi. Maddi hasarım var. Bu sıkıntılı bir durum. Kimsenin başına gelsin istemem. Mermi incelemeye gidecekmiş. Bakacaklar. Bir sonuç olursa dönüş yapacaklarını söylediler. Bekliyorum" dedi. - SAKARYA