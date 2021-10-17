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Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

17.10.2021 00:12

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldüADANA'da motosiklet sürücüsü Hamit Sarmaşık, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

ADANA'da motosiklet sürücüsü Hamit Sarmaşık, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kanlar içinde kalan Sarmaşık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, saat 22.45'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hamit Sarmaşık (52) yönetimindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, H.B.?ye (25) ait yolun sağında park halindeki 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarmaşık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika


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