Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldüADANA'da motosiklet sürücüsü Hamit Sarmaşık, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü ADANA'da motosiklet sürücüsü Hamit Sarmaşık, park halindeki hafif ticari araca arkadan çarptı. Kanlar içinde kalan Sarmaşık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay, saat 22.45'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Hamit Sarmaşık (52) yönetimindeki 01 ABB 834 plakalı motosiklet, H.B.?ye (25) ait yolun sağında park halindeki 01 ADT 963 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarmaşık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Sarmaşık'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Park halindeki hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika

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