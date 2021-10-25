Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, kuruluşuna günler kaldı

Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekorla başladı

Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

KONYA - Konya'da bir kişi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir park alanında bulunan 42 DA 397 plakalı otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücü koltuğundaki 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ömer Sağlam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.