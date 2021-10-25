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Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

25.10.2021 10:32

Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu Konya'da bir kişi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu.

Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

KONYA - Konya'da bir kişi park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü olarak bulundu.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir park alanında bulunan 42 DA 397 plakalı otomobilin içerisindeki kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilin sürücü koltuğundaki 63 yaşındaki Ömer Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Ömer Sağlam'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu
Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu

Ömer Sağlam, Selçuklu, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobilde bir kişinin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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